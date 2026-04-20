«Учеба + работа»: школьники узнали о трудоустройстве на «ВолокБизнесФесте»

В субботу 18 апреля в Волоколамске состоялся масштабный фестиваль «ВолокБизнесФест», организованный на базе филиала Красногорского колледжа. Мероприятие прошло на автотрактодроме учреждения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Одновременно прошел Единый день открытых дверей, который привлек школьников, их родителей и педагогов.

Участников фестиваля поприветствовали замглавы Волоколамского муниципального округа Елена Филатова и директор филиала колледжа Наталья Вязовская. Ведущие организации региона представили свои возможности и рассказали о своей работе. Среди участников — ОМВД, «Мособлпожспас», станция скорой помощи, а также коммерческие компании.

Гости мероприятия смогли погрузиться в атмосферу студенческой жизни: узнали о деятельности военно‑патриотического клуба, студенческого театра, добровольной пожарной команды и медиацентра. Преподаватели провели мастер‑классы по дизайну, поварскому делу, пожарной безопасности и индустрии красоты.

Сотрудники приемной комиссии подробно проконсультировали будущих абитуриентов по вопросам поступления, помогая сориентироваться в образовательных перспективах.