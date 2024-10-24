В Госдуме хотят поставить уроки физкультуры в школах последними

Ставить уроки физкультуры в российских школах необходимо последними в расписании общеобразовательных учреждений. С такой инициативой, беседуя с журналистами РИА Новости, выступил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

Со слов законодателя, поскольку физическая активность и спортивные занятия могут сказываться на учебном процессе, то их лучше всего перенести на окончание занятий. В противном случае ребенок может не полностью усвоить урок по гуманитарным или фундаментальным наукам.

«Часто можно видеть, как разгоряченные физической активностью, спортивными играми ребята весь следующий урок, что называется, приходят в себя. А если на этот урок выпадает контрольная? Многие ли сумеют толком сосредоточиться, если еще пять минут назад они бегали и прыгали?» — сказал Хамитов.

Как добавил депутат, для реализации инициативы нужно будет проявлять гибкость в составлении школьного расписания.

«Если ставить физкультуру последним уроком, то это нужно делать для всех классов… чтобы все классы были в равном положении», — подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что подмосковную учительницу, которая провела урок с дуршлагом на голове, отстранили от занятий с детьми.