Володин о школьных учителях: «Они прививают любовь к Родине и ее богатой истории»

Школьные учителя помогают прививать детям любовь к Родине, ее истории и культуре. Об этом в День знаний заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Школьные годы — это время, когда ребенок познает мир, находит друзей, обретает учителей, которые на протяжении многих лет своим примером учат мыслить и рассуждать, прививают любовь к Родине, ее богатой истории и культуре», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что праздник для школьников, педагогов и родителей наполнен радостью и ожиданием. Депутат напомнил, что для многих учеников 1 сентября прозвенел первый звонок, который откроет новый этап в их жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.