Более 100 ярмарок пройдет в Московской области в январе

В январе в Подмосковье проведут 150 ярмарок. Подробности о планируемых мероприятиях рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В начале января будут работать новогодние ярмарки. В их числе — ярмарки на Центральной улице в Лотошино и на площади Революции в Зарайске. Рождественские ярмарки будут проходить на Советской улице в Воскресенске, на улице 9-ой Гвардейской дивизии в Истре, на Вокзальной улице в Куровском.

Запланированы и ярмарки, приуроченные к Крещению. К примеру, такие площадки откроют на Садовой улице в Кашире, на Волковской улице в Люберцах, на Краснополянской улице в Лобне.

В целом за год в Подмосковье прошло свыше 1,9 тыс. ярмарок. Все торговые площадки нанесены на интерактивную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как Московская область подготовилась к празднованию Нового года.