Более 100 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре «Юнармейский привал» в Подольске. В число участников вошли команды из разных округов Подмосковья и Калужской области. В рамках мероприятия прошел кулинарный конкурс.

Участники игры соревновались в знании поварского этикета и в сервировке стола, демонстрировали навыки в стрельбе из лазерного тира, покоряли скалодром. В ходе кулинарного конкурса ребятам нужно было за 55 минут приготовить кашу с тушенкой, салат и чай. В результате команда «Пламя» из Подольска заняла третье место.

