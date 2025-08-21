Губернатор Подмосковья пообщался с активистами областного отделения Российского движения детей и молодежи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с активистами областного отделения Российского движения детей и молодежи. Заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с «Движением Первых» прошло в Красногорске.

В региональном отделении почти 589 тыс. учащихся и более 74 тыс. наставников. Это самое большое отделение в стране. За год число участников выросло на 200 тыс. человек.

«Мне кажется, что это очень здорово, когда школьники разных возрастов знакомятся, обсуждают актуальную повестку, находятся в поиске важных инициатив. Очень рад, что мы имеем возможность встречаться, чтобы обмениваться чем-то интересным и полезным», - обратился губернатор к ребятам.

Он подчеркнул, что задача властей — поддержать все полезные и интересные инициативы от творческой молодежи.

«Мы — те, кто хотел бы вместе с вами эти смелые идеи реализовывать. Чем больше вы будете предлагать, тем заметнее будет движение», - сказал он.

В учреждениях образования и молодежных центрах работают более 1 тыс. первичных отделений «Движения Первых», в муниципалитетах создано 50 местных отделений, при которых действуют детские Советы Первых.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

«Хочу выразить благодарность губернатору за его личное участие не только в работе координационных советов, но и в прямой поддержке «Движения Первых». С момента открытия регионального отделения ведется активная, масштабная работа. В Подмосковье к движению присоединилось огромное количество ребят, и мы высоко ценим усилия всей команды», - сказала зампред правления «Движения Первых» Ксения Янова.

При поддержке области активисты проводят множество мероприятий, участвуют в различных проектах.

«Дети — это будущее Подмосковья, будущее России. И все, что они сейчас делают, как себя проявляют, дает уверенность в том, что мы идем по правильному пути», - сказала председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.

Ребята принимают участие в различных окружных и федеральных форумах и мероприятиях. Активисты из Подмосковья уже побывали в Туле, Костроме и Ижевске. До конца года запланировано еще порядка 20 слетов и конкурсов, куда отправятся 170 ребят.

Осенью в лагере «Литвиново» прошла специальная смена для 100 активистов движения, а летом «Движение Первых» совместно с «Навигаторами детства» начало проводить летние смены на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

В рамках встречи с губернатором ребята рассказали о работе с трудными подростками и вовлечении их в деятельность движения.

«У нас есть проект «Каникулярные клубы», который позволяет ребятам погрузиться в деятельность «Движения Первых», познакомиться с направлениями. Сейчас с региональным Советом Первых мы делаем методические разработки, чтобы специалисты на местах могли корректировать программу для ребят под их потребности, желания, исходя их того, на что есть запрос», - рассказала Олеся Черепанова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с детьми участников СВО в лагере «Литвиново».