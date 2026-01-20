Более 1,4 тыс. точек общественного питания открыли в Московской области в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году открыли более 1,4 тыс. новых точек общественного питания. Об итогах года рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Благодаря открытию новых кафе и ресторанов в регионе появилось около 9 тыс. дополнительных рабочих мест. В целом в заведениях создали более 53 тыс. посадочных мест.

Больше всего новых заведений открыли в Балашихе, Одинцово и Истре — 99, 91 и 81 объект соответственно. К примеру, в Истре заработало кафе «777», где можно заказать традиционную домашнюю еду.

