Более 240 мест для хранения снега определили в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Двести сорок три места для хранения снега определили в Подмосковье, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Такие площадки определили в каждом городском округе. Их число зависит от размеров территорий, на которых проводится уборка снега. Каждая площадка оборудована плотным покрытием и сплошным земляным валом.

Наибольшее число площадок определили в Орехово-Зуево и Домодедово — 28 и 27 соответственно.

Также снег могут транспортировать на снегоплавильные установки.