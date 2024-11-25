Более 240 мест для хранения снега определили в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Двести сорок три места для хранения снега определили в Подмосковье, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Такие площадки определили в каждом городском округе. Их число зависит от размеров территорий, на которых проводится уборка снега. Каждая площадка оборудована плотным покрытием и сплошным земляным валом.
Наибольшее число площадок определили в Орехово-Зуево и Домодедово — 28 и 27 соответственно.
Также снег могут транспортировать на снегоплавильные установки.