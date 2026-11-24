В Петербурге мужчина, нашедший в парке сумку с ₽2 млн, отстоял в суде право на эти деньги. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Случай произошел утром 30 ноября 2025 года: Владимир нашел в парке бесхозную сумку, внутри которой лежали два миллиона рублей. О находке он сообщил в полицию. После проверки, 31 марта 2026 года, мужчина получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом владельца сумки установить не удалось.

Тогда Владимир обратился в управление МВД по Невскому району с заявлением о признании права собственности на находку, однако получил отказ. Причиной назвали невыполнение требования статьи 227 Гражданского кодекса — в части ответственности за сохранность найденной вещи.

С таким решением мужчина не согласился и подал иск в суд. Невский районный суд Санкт-Петербурга, изучив материалы, пришел к выводу, что истец закон не нарушал: о находке он заявил в полицию и утаить деньги не пытался. В итоге суд признал за Владимиром право собственности на найденные миллионы.

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