В Ямской амбулатории Домодедовской больницы подвели промежуточные итоги профилактической работы. К учреждению прикреплено около 15 тыс. жителей, из них 10 тыс. — взрослые, с начала 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 1,3 тыс. жителей, а вакцинацию от гриппа и пневмококка — 2,5 тыс. и 980 пациентов соответственно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на ОРВИ, боли в спине и гипертоническую болезнь, — рассказывает терапевт Дарья Лихачева. — Мы уделяем особое внимание не только лечению, но и профилактике. Залог здоровья — это диспансеризация, которая позволяет выявить заболевания на ранних стадиях».

Специалисты подчеркнули, что для снижения рисков сезонных заболеваний и обострений хронических недугов важно соблюдать простые правила. В первую очередь нужны сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Кроме того, медики рекомендуют не игнорировать ежегодную диспансеризацию и вакцинацию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.