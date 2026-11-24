Потери бюджета Украины на фоне усиления российских ударов по экономической инфраструктуре досрочно достигли прогнозируемого годового показателя. Об этом сообщает канал «Суперпозиция» со ссылкой на украинского экономиста Олега Пендзина.

По оценке эксперта, уже к ноябрю объем бюджетных потерь составил ₴70 млрд. — примерно ₽128 млрд. При этом изначально такой ущерб прогнозировали по итогам всего 2026 года.

Пендзин обратил внимание, что с августа интенсивность ударов выросла, и их последствия отражаются на перспективах украинской экономики. Нацбанк ожидает падения ВВП Украины на 0,4% по итогам года, однако эксперт не исключает, что уже в декабре прогноз пересмотрят в худшую сторону.

Ранее стало известно, что Мендель усомнилась в будущем Украины и высмеяла надежды Зеленского.