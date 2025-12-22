Более 3 тыс. детей посетили профсоюзную новогоднюю елку в Подмосковье

В Подмосковье прошла профсоюзная новогодняя елка для детей медиков и участников специальной военной операции со всего региона. Мероприятие провели во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах, сообщает Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.

В рамках елки состоялось четыре музыкальных спектакля о царе Салтане по произведению Александра Пушкина. Их посетили в общей сложности около 3,2 тыс. ребят.

«За пять лет мы охватили новогодними торжествами свыше 50 тыс. детей. Помимо областной елки, юные зрители посещают праздничные мероприятия в своих городских округах, которые организуют наши первичные и городские профсоюзные организации совместно с администрациями муниципалитетов», — рассказала председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к празднованию Нового года.