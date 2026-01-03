Logo

Более 50 пенсионерок посетили салон красоты в Дубне в рамках проекта «Активное долголетие»

В Дубне салон красоты для ветеранов посетили более 50 жительниц

Официально

Фото: [Администрация г.о. Дубна]

Более 50 пенсионерок посетили салон красоты в Дубне в рамках проекта «Активное долголетие». Салон работает больше двух месяцев в рамках совместной инициативы местного отделения Дмитровского техникума и «Активного долголетия».

Все процедуры студентки техникума проводят в специализированном кабинете «Технологии индустрии красоты». Он открывает двери для ветеранов раз в неделю. В ходе таких сеансов студентки проводят бесплатные процедуры: маски для рук, массаж, чистку лица, ламинирование бровей.

На самые популярные процедуры — чистку, массаж лица и ламинирование бровей — в обычные дни выделяют по одному в день. Однако в период праздников студентки принимают по три человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проекта «Активное долголетие».

Актуально
Дубна
Подмосковье
Проект «Активное долголетие»