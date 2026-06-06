Комары захватили озеро Щучье в Бурятии: люди не могли выйти из машин из-за роя
SHOT: в Бурятии на камеру сняли комариный рой, атаковавший автомобиль
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Бурятии на озере Щучье комариный рой атаковал автомобиль с людьми, пишет «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Местные жители оказались в ловушке: выйти из машины было невозможно из-за огромного количества насекомых.
По словам очевидцев, тучи комаров буквально облепили машину, оставив людям единственный выход — сидеть внутри с закрытыми окнами.
Специалисты предупреждают, что высокая активность комаров в этом регионе продлится еще как минимум две недели.
Тем временем в Курской области зарегистрирован случай заражения дирофиляриозом — опасным заболеванием, которое передается через укусы комаров. В мае 2026 года местный житель обратился к врачам с подозрением на паразитарную инфекцию. Диагноз подтвердился.
Дирофилярий — это червь, который попадает под кожу или в глаза человека после укуса зараженного насекомого. Извлечь паразита можно только хирургическим путем. Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки, реже дикие животные.
В России ежегодно выявляются единичные случаи дирофиляриоза, и роста заболеваемости не наблюдается. Однако врачи напоминают: при подозрении на укус комара в регионах с высокой численностью насекомых необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалась, что полчища комаров заполонили Мамадышский район Татарстана.