WhatsApp обновил защиту: теперь можно запретить пересылку сообщений и автосохранение фото

Разработчики мессенджера WhatsApp* выпустили обновление с функцией под названием «Расширенная защита конфиденциальности в чате», сообщает интернет-портал CNews. Новая опция дает отправителям больше контроля над своими сообщениями.

В частности, функция блокирует пересылку сообщений другим пользователям, отключает автоматическую загрузку медиафайлов на устройства получателей, запрещает экспорт чата и использование искусственного интеллекта для обработки переписки. Теперь человек, который пишет сообщение, может сам решать, сможет ли собеседник сохранить фотографию или видео к себе в галерею. Это важно для тех, кто делится личными снимками или документами.

Тем временем в США после громкого скандала с утечкой персональных данных выросла популярность мессенджеров с усиленной защитой. Так, количество пользователей Signal в марте 2025 года увеличилось на 13%. Люди все чаще задумываются о конфиденциальности и выбирают приложения, где данные надежно зашифрованы.

Однако эксперты по безопасности напоминают: сквозное шифрование само по себе не устраняет все угрозы, особенно для людей, которые находятся в зоне риска — например, журналистов, правозащитников или жертв домашнего насилия. Для серьезной защиты нужна многоуровневая стратегия.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что мессенджер «Макс» могут вернуть в AppStore.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.