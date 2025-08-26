Более 500 учителей со всей России приняли участие в педагогическом фестивале в Химках

Педагогический фестиваль «Живой учитель» прошел в Химках на базе школы № 29. В мероприятии приняли участие более 500 учителей со всех городов России.

До этого в регионе прошел областной форум педагогов. Его открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Инициатором и основателем фестиваля в Химках является замдиректора школы № 29 Ирина Агибалова. Она отметила, что в рамках мероприятия педагоги могут вдохновиться новыми идеями для развития и ознакомиться с новыми инструментами обучения.

Фестиваль длился два дня. Участники посетили лекции и мастер-классы, обменялись своими методиками преподавания, переняли наработки и практики коллег. Также прошла школьная ярмарка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ области к учебному году.