Губернатор Московской области обсудил с правительством Подмосковья подготовку к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с подмосковным правительством и главами округов обсудил подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году.

«На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться — все готово к началу учебного года. Ну а задач глав округов — позаботиться о том, чтобы у школ было все необходимое — учебники, методические материалы», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что по итогам прошлого учебного года у Подмосковья высокие результаты, однако важно помнить о развитии образовательной сферы. Особого внимания требуют образовательные учреждения на отдаленных территориях, сказал он.

«У нас хорошие результаты, но очень важно понимать дальнейшее развитие, специфику образования. Есть моменты, на которые мы, безусловно, должны обращать особое внимание, — например, это школы и детские сады на удаленных территориях. Качество образования там не должно страдать», - подчеркнул Воробьев.

В День знаний в образовательные учреждения региона пойдут порядка 1,6 млн детей, в том числе 103 тыс. первоклассников. Всего в образовательной системе области 895 учреждений. В праздничный день будут открыты еще 26 новых школ и 15 новых детсадов. Помимо этого, в регионе отремонтируют 80 учреждений — 57 школ, 17 садиков и два колледжа.

Все учреждения готовы к 1 сентября. В них провели проверки на предмет безопасности, соблюдения норм СанПиНа, качества питания, наличия учебников и оснащения мебели. В этом году приемку объектов оцифровали.

«Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников СВО и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем внимание им, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тыс. таких ребят проактивно получила выплаты, а все наши первоклассники из семей с низкими доходами — школьные рюкзаки со всем необходимым», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В образовательных учреждениях учащихся ждут около 92 тыс. педагогов. Это 54,2 тыс. учителей, 33,5 тыс. воспитателей и 4,1 тыс. преподавателей среднего профессионального образования. За лето на работу привлекли 2,6 тыс. педагогов. Укомплектованность школ составляет 99,7%. До 29 августа ее полностью завершат. Также с 1 сентября к работе в школах приступят 100 лидеров образования из разных регионов. Это 50 учителей и 50 лучших выпускников ведущих вузов России.

Кроме того, у педагогов с 1 сентября появится цифровой помощник на основе генеративного ИИ — «Ассистент преподавателя». Он будет доступен в рамках соглашения Подмосковья и Сбера. Им смогут пользоваться свыше 3 тыс. учителей 407 школ. С помощью помощника можно будет быстро подготовиться к уроку, подобрать задания и примеры, проанализировать занятия, создать отчеты для родителей. А с 15 октября введут подмосковную разработку на основе ИИ — «Умный помощник учителю». Ассистент будет проверять тетради на предмет ошибок, рекомендовать подходящие оценки. У учащихся начальных классов тоже появится умный помощник — «Соня». Его запустят 1 октября. Дети смогут задавать ему вопросы голосом, или набрав текст в чат-боте.

«Данные проекты мы планируем реализовать совместно со Сбером, «ВКонтакте» и «Яндексом». Все они являются нашими партнерами, им тоже интересно в масштабном объеме в школах запустить свои новые цифровые решения», - рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

В новом учебном году в регионе сделают акцент на математическом и естественно-научном образовании. Сейчас в 721 школе работает более 2 тыс. математических классов. При Технолицее им. Долгих создали центр математического образования «Вектор». На базе Физтех-лицея им. Капицы с 1 сентября заработает центр естественно-научного образования. Кроме того, более 2 тыс. групп математической подготовки для детей 5-7 лет откроют в детсадах.

Также все десятые и одиннадцатые классы школы региона станут предпрофессиональными — экономическими, инженерными, IT и другими. Таким образом, в последние два года школы дети будут углубленно изучать два предмета, а внеурочные занятия будут проводить преподаватели вузов. Соответствующие соглашения заключены с 59 вузами.

В рамках совещания уделили особое внимание вопросам безопасности 1 сентября. Начальник ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Пауков сообщил, что уже проверили антитеррористическую защищенность школ. Будут реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, которые прилегают к местам проведения торжественных мероприятий. Перевозки групп детей автобусами будут организованы в сопровождении патрульных автомобилей Госавтоинспекции. А вечером 31 августа все школы будут взяты под охрану.

