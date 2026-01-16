Logo

Более 6,2 тонны некачественных овощей и фруктов изъяли из реализации в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье за год сняли с продажи 6,2 тонны некачественных овощей и фруктов

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье в 2025 году изъяли из реализации более 6,2 тонны овощей и фруктов ненадлежащего качества. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за год в регионе было проведено порядка 480 тыс. проверок качества фруктов и овощей, которые продаются на ярмарках. Плоды оценивали по внешнему виду, наличию вредных веществ и другим параметрам.

«Такой серьезный контроль позволил исключить из реализации более 6,2 тонны продуктов, не соответствующих необходимым стандартам качества», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта сельскохозяйственной продукции.

Актуально
Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области