Более 700 пенсионеров приняли участие в областной зарядке «Активного долголетия»

Спортивно-творческий праздник прошел в Одинцово в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В мероприятии приняли участие более 700 представителей программы из девяти округов региона.

В программу праздника вошли оздоровительные и творческие мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, выступление кавер-группы «Стиляги». Главным событием стала зарядка по системе Владимира Плетнева. После активных занятий была открыта полевая кухня и прошло чаепитие.

«Мы стремимся создать сообщество людей, которые верят в активное долголетие и готовы делиться своим опытом с другими», — отметил Владимир Плетнев.

