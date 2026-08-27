Больницы Подмосковья с начала 2026 года получили 108 новых аппаратов УЗИ

Медучреждения Подмосковья с начала 2026 года получили 108 новых аппаратов УЗИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На эти цели направили почти ₽965 млн.

«Ультразвуковая диагностика остается одним из наиболее востребованных и доступных методов исследования. Современные аппараты позволяют получать более точную информацию о состоянии внутренних органов и систем организма, своевременно выявлять различные заболевания и контролировать ход лечения», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

К примеру, Щелковский перинатальный центр с января получил шесть новых аппаратов, в том числе современную ультразвуковую систему стоимостью ₽33 млн — она используется для скрининговых исследований во время беременности.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.