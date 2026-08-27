Штрафы на ₽750 тыс. выписали за незаконный сброс мусора в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю выявили 189 случаев незаконного сброса отходов у КП
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю выявили 189 случаев незаконного сброса отходов у контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За указанный период в области вынесли 42 постановления об административном правонарушении. Общая сумма выписанных штрафов составила ₽750 тыс.
Нарушения выявили в Наро-Фоминске, Лыткарино, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Пушкино.
Речь идет о сбросе строительных и крупногабаритных отходов возле мусорных баков, а не внутри контейнеров на специализированных площадках.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный парк «Сераксеево» в Серпухове.