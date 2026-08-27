В Луховицах обновили Доску Почета: на нее занесли 20 земляков

Так, Ольга Захаренкова более 40 лет преподает в детской школе искусств. Ее ученики виртуозно играют на домбре и побеждают на конкурсах. Педагог также разработала авторскую методику обучения игре на гитаре.



По словам Ольги Анатольевны, дети открытые и добрые, работать с ними легко. Вместе с учениками она помогает им работать над характером и жизненными целями. Музыка, считает преподаватель, — это душа, и научить ребенка играть дорогого стоит.



Еще один герой — Алексей Ручнов. Он уже пять лет развивает в Луховицах армрестлинг. За это время воспитал десятки чемпионов, а местная команда юниоров заявила о себе на всероссийских стартах. Ежегодный фестиваль «Стальные крылья», в организации которого участвует Алексей, собирает атлетов со всей страны.



Лидер луховицких рукоборцев отметил, что армрестлинг стал популярен в городе пять лет назад. Юниоры показывают высокие результаты на всех уровнях. Занятия спортом, по его мнению, дисциплинируют и помогают в учебе и жизни.



Градообразующее предприятие Луховиц — авиазавод имени П. А. Воронина. Здесь трудятся три тысячи человек, выполняя гособоронзаказ. Заместитель директора Валерий Ваняшкин — потомственный военный. 20 лет отдал службе в авиации, затем пришел на завод и трудится здесь уже почти 30 лет.



Валерий Вячеславович подчеркнул, что гордится работой на предприятии. Завод, по его словам, помогает решать важные государственные задачи, выпуская боевую авиатехнику для разных условий применения.



Торжественную церемонию провел председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин. Он вручил героям свидетельства о занесении на Доску Почета.



Геннадий Львович отметил, что развитие округа невозможно без людей, которые добросовестно трудятся на своих местах.

«Люди, которые собственным трудом завоевали уважение в коллективе, своим опытом и трудолюбием являются примером для всех остальных. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете», — подчеркнул он.

Наиболее активные луховичане также получили благодарственные письма от губернатора Московской области, Мособлдумы и главы округа.