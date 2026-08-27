Арабский, ИИ и БПЛА: полный список нововведений в школы России в 2026 году

С 2026 года в российских школах появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его введут для пятиклассников со второго полугодия, а позже — для 6-х и 7-х классов. На уроках будут говорить о традиционных ценностях, исторических событиях и людях, повлиявших на развитие страны. Однако у экспертов возникают вопросы: кто будет преподавать, по каким учебникам и не станет ли новый предмет формальностью. В подробностях нововведения разобралось интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Что такое ДНКР и зачем его вводят

С нового учебного года в российских школах для пятиклассников станет обязательным предмет «Духовно-нравственная культура России». Уроки будут посвящены традиционным ценностям страны: уважению к Родине, ее истории и культуре. Программа рассчитана на 17 часов во втором полугодии. В 2027–2028 учебном году дисциплину введут в 6-х и 7-х классах — по 34 часа ежегодно.

Предмет появился по поручению президента Владимира Путина. В 2022 году глава государства издал указ о сохранении и укреплении традиционных ценностей. Как пояснили в Минпросвещения, ДНКР поможет систематизировать знания детей о прошлом и настоящем страны, сформировать нравственные ориентиры и развить самопознание.

Семь разделов и герои-примеры

Новая дисциплина включает семь разделов, отражающих традиционные ценности: «Россия: Родина, страна, государство», «Традиционные религии России», «Историческая память и преемственность поколений», «Крепкая семья», «Права и свободы», «Высокие нравственные идеалы», «Созидательный труд».

В программе — изучение биографий государственных деятелей, писателей, ученых, святых, военных и участников СВО. Среди тем: православие как духовный стержень русской цивилизации, подвиг на войне, миссионеры Русской православной церкви, нравственный кодекс воина, коллективизм.

В качестве примеров выбраны Илья Муромец, Юрий Гагарин, князь Владимир, разведчик Рихард Зорге, писатели Пушкин, Толстой, Достоевский, летчик Алексей Маресьев, футболист Лев Яшин, сестра милосердия Дарья Севастопольская, князь Александр Невский и участник СВО Александр Потапов.

Вопросы к реализации

Учебники для ДНКР разрабатывают в Московском педагогическом государственном университете совместно с Русской православной церковью в лице митрополита Тихона (Шевкунова). Пособий в открытом доступе пока нет, но известно, что они будут построены в виде хрестоматии с видеоматериалами. Уроки планируют проводить в формате диалога.

Однако руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков отметил, что широкого обсуждения с педагогическим сообществом не было. По его словам, неизвестно, кто именно будет преподавать новый предмет — учителя истории, литературы или приглашенные специалисты. Эксперт напомнил, что в 90-х годах в школах выступали священники, и допустил повторение такого сценария.

Комков также заявил, что по всей России не хватает около 40 тысяч учителей истории и более 100 тысяч преподавателей русского языка и литературы. Идея духовно-нравственного воспитания, по его мнению, хорошая, но заниматься этим следовало бы на каждом уроке, а не выделять отдельный предмет.

Что еще появится в школах

С 1 сентября 2026 года школьники смогут изучать арабский язык как второй иностранный — по выбору и при наличии запроса от родителей. Также введут углубленный курс по искусственному интеллекту в рамках информатики.

В ЯНАО внедрят матричную модель обучения, учитывающую способности и интересы учеников по шести направлениям. Для среднего звена появятся курсы по БПЛА и автоделу. Кроме того, в школах и колледжах начнет работать платформа «МЭШ» с электронным журналом и уведомлениями для родителей.