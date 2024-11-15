Девять округов Подмосковья получили новые ломовозы

Городские округа Подмосковья получили новую коммунальную технику. Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, муниципалитетам передали девять машин.

В частности, девять округов региона получили девять ломовозов. До конца осеннего периода муниципальным образованиям в общей сложности передадут четырнадцать таких машин.

В целом за год в Подмосковье закупили свыше 1,8 тысячи единиц коммунальной техники и оборудования. Технику распределяют между муниципалитетами в зависимости от их потребностей.