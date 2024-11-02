Дом для переселенцев из аварийного жилья практически достроили в Ступино

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Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

Дом для граждан из аварийного жилья практически достроили на улице Горького в Ступино. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте устанавливают двери подъездов и конструкции балконов. В квартирах проводится отделка. Также готовят к запуску лифты и систему пожарной сигнализации. Завершить строительство жилого дома планируется до конца текущего года.

В новые квартиры заселятся 356 человек из аварийных домов. Таким образом, будет расселено 121 аварийное жилое помещение, общая площадь которых составляет более 3,7 тысячи квадратных метров.

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