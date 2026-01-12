Экоферма из Луховиц вошла в число лауреатов Национальной туристической премии

Экоферма «Былинкино» из Луховиц вошла в число лауреатов Всероссийской премии Russian Traveler Awards в номинации «Агротуризм» второй раз подряд. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковное хозяйство занимается разведением мелкого рогатого скота и производством молочной продукции, там содержатся более 400 голов коз. Ежегодно там выпускают около 70 тонн молока и порядка 18 тонн сыров.

В ведомстве добавили, что в 2025 году оно получило грант «Агротуризм» в размере 10 млн рублей, деньги направили на благоустройство территории, создание спортивной и детской площадок, а также на улучшение условий пребывания туристов.

