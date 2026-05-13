Еще более 700 соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье с начала 2026 года заключили 715 соглашений на установку фандоматов для сбора текстиля. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе ранее начала действовать онлайн-услуга, сокращающая срок получения разрешения на установку подобных объектов — с 13 до 7 рабочих дней.

Собранные через фандоматы текстильные изделия сортируют. Одежду в хорошем состоянии передают благотворительным фондам. Непригодный для носки текстиль перерабатывают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.