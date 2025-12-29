Фирсов рассказал, как программа «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО развивать проекты

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции развивать свои проекты. Об этом заявил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в рамках проекта они получают профессиональную и личную пользу для себя, которую в дальнейшем смогут применять в жизни.

«Участие в проекте «Герои Подмосковья» приносит ветеранам ряд преимуществ как профессионального, так и личностного характера. Программа предоставляет возможность пройти специализированные курсы и семинары, направленные на улучшение управленческих навыков и знаний в области государственного управления», — рассказал Фирсов.

Он добавил, что в рамках реализации проектов военные могут развить чувство личной ответственности и укрепить уверенность в собственных силах.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.