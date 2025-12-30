Фирсов рассказал, какие качества нужны для участия в программе «Герои Подмосковья»

Для успешного прохождения обучения по программе «Герои Подмосковья» участникам специальной военной операции нужно быть инициативными и коммуникабельными. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«Я считаю, что те важные качества, которые необходимы для успешного прохождения отбора и активного участия в программе «Герои Подмосковья», у наших бойцов есть», — рассказал Фирсов.

По его словам, к важным качествам также относятся готовность учиться новому, способность работать в команде и вести ее к достижению целей, решительность и ответственность. Кроме того, участники должны быть преданы России.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.