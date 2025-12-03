Глава Подольска: медики городского округа вошли в число победителей премии «Подмосковный врач»

В общей сложности в премиях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат» победили 90 специалистов, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

От Подольска победителями стали семь медиков из областной клинической больницы, детской больницы и родильного дома. Это оториноларингологи Кирилл Макаров и Светлана Самойлова, невролог Павел Мятчин, педиатры инфекционного отделения Елена Желябина и Евгений Куренков, участковый педиатр Юлия Покровская, а также акушер-гинеколог, заведующий отделением патологии беременности Джангар Искаков.

«Рад, что работа наших врачей получила заслуженное признание. Поздравляю!» – поздравил медиков глава Подольска.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в одинцовском медцентре «Лапино-4» новое родильное отделение.