Губернатор Подмосковья открыл новое родильное отделение в «Лапино-4»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и академик РАН, профессор, акушер-гинеколог, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре «Лапино-4» ГК «Мать и дитя» в Одинцовском округе. Корпус стал третьим отделением акушерской службы центрального клинического госпиталя — в год там будут принимать до 3 тыс. родов.

«У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Я хочу поблагодарить вас и команду за обмен опытом. В Московской области работает 6 перинатальных центров, которые мы построили, в том числе, по программе президента [России Владимира Путина]. И во многих вы лично были, вместе с коллегами участвовали в их становлении. Это важно, мы этим очень дорожим. В добрый путь, здоровья, успеха и процветания в ваших добрых делах», — подчеркнул губернатор.

В новом корпусе разместили индивидуальные родзалы с возможностью партнерских родов, оснащенные оборудованием операционные, реанимацию для взрослых, неонатальное отделение с детской реанимацией, дневной стационар, послеродовые палаты и палаты домашних родов. Его уже укомплектовали врачами и медперсоналом.

«Это большой родильный дом, в котором планируется принимать до 3 тыс. родов ежегодно, в том числе у пациенток с различными патологиями — соматическими, сосудистыми, почечными, с сахарным диабетом. Кроме того, мы будем оказывать здесь помощь беременным, у которых диагностированы заболевания плода (медицина плода)», — сказал Курцер.

В крупнейшем медцентре работают более 2,2 тыс. сотрудников, почти за 14 лет там родились около 26,8 тыс. детей, провели порядка 60 тыс. оперативных вмешательств. Жители региона могут получить медицинскую помощь и по ОМС.

