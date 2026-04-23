ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 мая

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –13.05.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.04.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600+/-5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:594, адрес: Московская обл., Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, д.1. П.1027-ПТ от 20.03.26. Собств.: Лабусова Л.С. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 84 800,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:28:0010567:1207, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 34, кв.74. П.1085-ПТ от 09.04.26. Собств.: Подзорова И.А. Взыск: ООО «СФО Меркурий». Цена: 4 975 200,00р.

3. Жил. дом, общ. пл. 382,2 кв.м., к/н: 50:28:0090103:882; Баня, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:28:0090103:363; Зем. уч., общ. пл. 1833+/-15 кв.м., к/н: 50:28:0090103:140, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Пестово, ул. Дорожная, д.6. П.1075-ПТ от 09.04.26. Собств.: Крутиков Е.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 14 000 000,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 901+/-21 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1679; Жил. дом, общ. пл. 78,6 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1879, адрес: МО, Можайский р-н, д. Сергово. П.1078-ПТ от 09.04.26. Собств.: Дианова Л.Ш. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 9 036 900,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:53467, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 24Б, кв.29. П.1073-ПТ от 09.04.26. Собств.: Жаркова Н.С. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 2 000 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 36,2 кв.м., к/н: 50:15:0090302:5698, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Бояринова, д.23, кв.260. П.1071-ПТ от 09.04.26. Собств.: Колдыркаева О.В. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 5 670 309,80р.

7. Зем. уч., общ. пл. 800+/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:32, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кадастрового квартала 50-36-0020216, уч. 25. П.1101-ПТ от 15.04.26. Собств.: Данаева Ф.Б. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 168 800,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:36:0010213:963, адрес: МО, г.о. Коломна, г. Озеры, мкр. им. Маршала Катукова, д. 15, кв. 62. П.1099-ПТ от 15.04.26. Собств.: Жороев А., Артыкбаева Г. Взыск: АО «ТБанк». Цена: 2 169 018,40р.

9. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:17:0011505:226, адрес: МО, г.о. Павловский Посад, ул. Электрогорск, ул. Советская, д.30, кв. 3. П.1090-ПТ от 15.04.26. Собств.: Голубев Д.А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 3 451 200,00р.

10. Зем. уч., общ. пл. 751 кв.м., к/н: 50:17:0011002:7, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, СНТ «Возрождение», уч. №6. П.1095-ПТ от 15.04.26. Собств.: Скакун И.Р. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 393 600,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:13:0070210:6513, адрес: МО, г.о. Пушкино, г. Пушкино, ул. Розанова, д. 7 кв. 2. П.1089-ПТ от 15.04.26. Собств.: Кравцов В.С. Взыск: АО «ДОМ.РФ». Цена: 5 152 000,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:16:0602003:3373, адрес: МО, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Ленина, д.54, кв.30. П.1079-ПТ от 09.04.26. Собств.: Бологов П.О. Взыск: ООО ПКО «Национальная фабрика ипотеки». Цена: 4 255 200,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:16:0000000:48818, адрес: МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 44А, кв.15. П.1083-ПТ от 09.04.26. Собств.: Грымова Т.Н. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 266 400,00р.

Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:15:0011212:3164, адрес: Московская область, г. о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Демин луг, д.6/5, кв.514. П.1044-ПТ от 25.03.26. Собств.: Шарифова Г.И. Кзы. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 6 948 109,10р.

2. 1/2 доли на квартиру, общ. пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:50:0000000:27247, адрес: Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 7, кв. 65. П.1046-ПТ от 25.03.26. Собств.: Кардаш Е.В. Взыск: Думчев Е.К. Цена: 1 700 000,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 840 +/- 1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:247, адрес: МО, Можайский р-н, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 50:18:0040101. П.1029-ПТ от 20.03.26. Собств.: Цинский И.О. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 148 410,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:493, адрес: МО, Можайский р-н. П.1037-ПТ от 20.03.26. Собств.: Старичков В.И. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 225 675,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата окончания приема заявок –11.05.2026г.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

1. Зем. уч., общ. пл. 642 +/- 18 кв.м., к/н: 50:07:0020502:874, адрес: Московская область, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, д. Васильевское. П.1025-ПТ от 20.03.26. Собств.: Бумагин В.В. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 211 200,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:06:0020303:127, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, СНТ «Манеж- 1», участок 140. П.1088-ПТ от 15.04.26. Собств.: Дьяков А.В. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала – Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 71 100,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:06:0050605:1035, адрес: Московская область, Шаховской р-н. П.1100-ПТ от 15.04.26. Собств.: Ковин Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 208 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.