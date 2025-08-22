Губернатор Подмосковья вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС. Это три бойца, которые проявили героизм в зоне проведения СВО.

«Сегодня, в День российского флага, по поручению президента я имею честь вручить высокие заслуженные боевые награды нашим ребятам, героям БАРСа — этого именитого подразделения. Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищают нашу страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно и очень приятно, что это жители нашей Московской области», — сказал губернатор.

Майор с позывным «Амур» в 2013 году с семьей переехал в Подмосковье из Самары и сейчас живет в Подольске. В 2014 году он вместе со своими товарищами отправился на Донбасс. Губернатор вручил ему Орден Мужества.

«Будущему поколению хотел бы пожелать — не забывать свою историю. Это самое важное. К сожалению, в последнее время ее помнят не все», — сказал боец.

Рядовой с позывным Ставр из Домодедово с началом СВО начал собирать и отвозить гуманитарную помощь. В 2024-м решил, что на передовой его помощь будет еще нужнее, и заключил контракт. Губернатор вручил ему медаль «За отвагу».

«У меня закончился контракт, но я подписал новый и скоро вернусь к своим боевым товарищам. Мы уже там как одна большая семья», — рассказал военнослужащий.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Боец из Котельников с позывным Хартун получил аналогичную награду. Он был учителем английского языка, а на фронте переквалифицировался в помощника гранатометчика. На передовую отправился в 2024 году.

«К сожалению, я получил ранение. До сих пор не знаю, что это было: скорее всего, сброс гранаты с дрона. В голову, лицо попала куча осколков. Сейчас продолжаю восстанавливаться, дальнейших планов пока не строю. Провожу время с семьей», — поделился боец.

