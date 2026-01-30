Итоги реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году подвели в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Для усиления системы охраны лесов от пожаров закупили 17 единиц спецтехники. Параллельно провели работы по расширению площадей лесовосстановления. За год восстановление лесных насаждений охватило дополнительно 0,3 тыс. га. Также сформировали запас лесных семян на 0,005 тонны. Он рассчитан на восстановление вырубленных и погибших лесных насаждений.

Кроме того, в области разработали проектную документацию по расчистке реки Копнинки в Сергиевом Посаде. Реализация проекта позволит улучшить экологическое состояние водотока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению лесов в регионе.