Итоги реализации национального проекта «Молодежь и дети» за 2025 год подвели в Подмосковье

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали об итогах реализации национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году.

Так, 235 представителей Подмосковья приняли участие в образовательных заездах арт-кластера «Таврида». Также в рамках нацпроекта обновляли объекты образования. В том числе открыли после капремонта восемь школ в семи округах и обновили мастерские колледжа в Электростали. Кроме того, оснащали школы новым оборудованием: технику получили 265 учреждений.

Помимо этого, продолжили реализацию программы «Земский учитель». В ее рамках выплаты за год получили 11 специалистов. Также 901 советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получил выплаты, более 43 тыс. учителей — вознаграждение за классное руководство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию научного центра в Долгопрудном.