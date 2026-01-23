Губернатор Подмосковья рассказал о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проекте «Долина Физтеха». Это инициатива МФТИ, которая была поддержана властями. В ее рамках в Долгопрудном будет создан инновационный научно-технологический центр.

В рамках проекта будет реализовано тесное партнерство университета с высокотехнологичными компаниями. Для этого университету выделили особую территорию вблизи кампуса. Резиденты смогут размещать свои производства в сферах волоконной связи, радиоэлектроники, фармацевтики, компонентов для беспилотных авиационных систем на площадке с налоговыми льготами и готовой инфраструктурой.

Как отметил губернатор, создание такого научного центра является важным шагом на пути к присвоению городу статуса наукограда. Вместе с МФТИ ведется большая работа в этом направлении: Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда и план по ее реализации уже разработаны и согласованы с Минфином и Минэкомразвития России.

«Надеемся, что уже в этом году Долгопрудный займет заслуженное место в списке российских наукоградов! Наша задача — поддерживать науку, помогать талантам и создавать условия, чтобы лучшие умы оставались в России и реализовывали свои идеи здесь, на родной земле. Благодарю Владимира Владимировича за внимание к развитию технологий и науки!» - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что подмосковный университет МФТИ в преддверии Дня студента посетил президент России Владимир Путин. Он поздравил учащихся учреждения с наступающим праздником.