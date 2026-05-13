Коломна приглашает на новую художественную выставку «Дом, где живут цветы»

С 21 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Дом, где живут цветы» — экспозиция работ российской художницы Дины Калинкиной. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В пространстве «Дома Озерова» посетителей ждет погружение в особый мир — мир дома‐сада, где цветы становятся полноправными жителями. Около 40 работ художницы создают атмосферу уюта и живой гармонии: здесь можно увидеть герань на подоконнике, пионы в кувшине, одуванчики в банке — простые, но трогательные сюжеты, которые оживляют образ дома.

Основные жанры, в которых работает автор, — натюрморт и декоративная композиция. Художница работает в стиле «позитивной живописи» и пишет маслом, часто с натуры. В ее работах яркая цветовая гамма сочетается с четким черным контуром. Этот прием придает полотнам витражную прозрачность и графическую остроту: линия не сковывает форму, а собирает ее воедино — словно перегородки в настоящем витраже.

Выставка продлится до 14 июня. Возрастное ограничение: 0+.

