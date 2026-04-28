Губернатор Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре (МХК). В Гимназию им. Е.М. Примакова приехали более 320 увлеченных искусством школьников со всей России, в том числе из Подмосковья, – победители и призеры регионального этапа ВсОШ 2025/2026 года, заключительного этапа олимпиады по МХК прошлого года и более 100 их педагогов и наставников.

«Очень приятно быть сегодня среди креативных, творческих, юных, но любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале - и ребятам, и девчонкам - достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью», – сказал губернатор.

Финальный этап олимпиады организует Минпросвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Участникам предстоит решить теоретические и практические задания, посвященные истории искусства, связи между культурными эпохами и направлениями. В ходе подготовки к туру они посетят Парк Малевича в Одинцовском, усадьбу Архангельское в Красногорске, художественный музей «Новый Иерусалим» в Истра и не только.

«Ребята, я хочу вам пожелать удачи. Вне зависимости от вашего результата вы уже победители», – обратился к финалистам ВсОШ министр просвещения.

Московскую область в заключительном этапе представят 65 школьников. Среди них – ученица 6 класса Долгопрудненской гимназии Арина Донцова, которая стала самой юной участницей олимпиады по МХК в прошлом год.

Дипломы победителей и призеров олимпиады школьников дают ученикам право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям (в течение четырех лет). За последние шесть лет количество дипломов в заключительном этапе ВсОШ у подмосковных участников выросло почти в семь раз. В 2025 году область стала второй по числу полученных наград (4-й раз подряд).

