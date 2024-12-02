Контейнеры для сбора пластиковых крышечек появятся в детсадах и школах Подмосковья

Специальные контейнеры для сбора пластиковых крышечек появятся в подмосковных детсадах и школах в рамках пилотного проекта, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Проект нацелен на централизованный сбор пластика. В его рамках будет организован вывоз собранного вторсырья два-три раза в неделю.

Как отметили в ходе совещания, чтобы успешно реализовать проект, необходимо создать специальные контейнеры. Они должны соответствовать всем строительным нормам, которые применяются к учреждениям дошкольного и среднего образования.