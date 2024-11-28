КПО Подмосковья с начала года направили на переработку более 71 тысячи тонн стекла

Подмосковные комплексы по переработке отходов с начала текущего года направили на дальнейшую переработку более 71,4 тысячи тонн стекла. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего вторсырья собрали на КПО «Восток» — свыше 33,8 тысячи тонн. На втором месте — КПО «Нева», где было собрано порядка 8,2 тысячи тонн. На третьем и четвертом — КПО «Север» и КПО «Дон». На этих предприятиях собрали 7,8 тысячи и 7,7 тысячи тонн соответственно.

Сначала стекло очищают от загрязнений и разделяют по цвету. После этого его дробят на мелкие фрагменты. Их используют для производства новых изделий.