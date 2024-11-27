КПО Подмосковья с начала года переработали более 27 тысяч тонн ПЭТ отходов

Подмосковные КПО с начала текущего года переработали более 27 тысяч тонн отходов в виде полиэтилентерефталата, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами в этой работе стали КПО «Дон» и КПО «Север», где было переработано примерно по пять тысяч тонн таких отходов. На комплексах «Юг», «Восток» и «Нева» переработали по четыре с половиной тысячи тонн.

Полиэтилентерефталат используется в самых разных сферах — от фармацевтики и электротехники до машиностроения и пищевой промышленности.

Из этого вторсырья производят технические и медицинские расходники, посуду, емкости для косметики.