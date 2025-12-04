Министерство экономики и финансов Подмосковья: в регионе принят закон о бюджете на 2026–2028 годы

В Министерстве экономики и финансов Московской области сообщили, что в регионе был принят закон о бюджете на 2026 год, а также на плановый период 2027–2028 годов.

В ведомстве отметили, что в следующем году доходы составят 1 309 млрд руб. Это на 9,8 млрд руб. больше, чем по первоначальному проекту.

Расходы будут составлять 1 385 млрд руб. Здесь также ожидается рост на 9,8 млрд руб. по сравнению с первоначальным проектом.

На реализацию госпрограмм Подмосковья направят 1 229 млрд руб. Это на 14,6 млрд руб. больше, чем в первоначальном проекте. Увеличение касается прежде всего госпрограмм «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Здравоохранение Подмосковья» и «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Параметры дефицита бюджета были сохранены на уровне 75 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в форуме «Цифровые решения» и рассказал о внедрении ИИ в проекты региона.