Тренер «Зенита» считает, что судьям выгодно ошибаться в пользу соперников петербуржцев

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в беседе со Sport24 высказался о судействе в матчах с участием петербургского клуба. Специалист заметил удивительную закономерность.

По мнению Оливейры, судьи, которые ошибаются в пользу «Зенита», тут же получают дисквалификации и перестают работать на матчах РПЛ. В частности, он привел пример Павла Кукуяна, который после консультации с ВАР назначил пенальти в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Напротив, арбитры, ошибающиеся в пользу соперников «Зенита», успешно продвигаются в своей карьере.

«Чистякова и Карасева назначили на матчи уже в следующем туре. Видимо, им выгодно допускать ошибки против «Зенита», — привел пример Оливейра.

В матче 26-го тура «Локомотив» — «Зенит» арбитр Алексей Сухой в компенсированное время назначил очень спорный пенальти в ворота петербуржцев после игры рукой защитника Игоря Дивеева. Сам футболист уверяет, что даже не почувствовал касания мяча. В самой концовке матча вспыхнула потасовка, которую, по мнению Дивеева, спровоцировал арбитр своими сомнительными решениями.