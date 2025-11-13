Губернатор Воробьев на форуме «Цифровые решения» рассказал о внедрении ИИ в проекты Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на сессии «Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей» в рамках форума «Цифровые решения» и рассказал о подмосковных проектах, которые удалось реализовать. Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал указание о том, что искусственный интеллект и информационные технологии должны пронизывать все отрасли.

«Это очень важное сообщение, потому что мы, те кто работает в государственном, муниципальном управлении, должны следовать в этой парадигме», – подчеркнул губернатор.

По его словам, все институты стараются адаптировать работу под этот посыл. Так, например, в Подмосковье ИИ помогает обеспечивать пожарную безопасность в лесах. По области установили 140 камер, которые мониторят обстановку на этих территориях. При этом записи анализирует не большое количество людей, а нейросеть, которая способна передавать пуш-уведомления о задымлении.

Кроме того, ИИ применяют и для контроля за качеством питания в школьных столовых, добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.