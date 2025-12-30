Московская область нарастила производство готовых блюд

По итогам 11 месяцев 2025 года в Подмосковье выпустили 84,6 тыс. тонн готовых блюд, что на 11,9% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство таких блюд в регионе осуществляют более 20 предприятий. На область приходится 45,5% от объема производства Центрального федерального округа и 23,5% — от общероссийского показателя. Региональные предприятия регулярно повышают системы качества и внутреннего аудита. Например, фабрика‑кухня «Мираторг» в Домодедове прошла сертификацию по международному стандарту безопасности пищевой продукции FSSC 22000 версии 6.0.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.