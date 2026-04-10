Московская область примет участие в Первом Всероссийском форуме «Государство для людей»

С 23 по 25 апреля в Красноярске пройдет Первый Всероссийский форум под названием «Государство для людей». Событие призвано задать новые ориентиры в выстраивании взаимодействия между властью и обществом. Инициатива реализуется в рамках одноименного федерального проекта (запущен в 2021 году). В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ключевая миссия проекта — переосмыслить подход к оказанию госуслуг: сделать их быстрее, удобнее и понятнее для граждан и бизнеса, сфокусироваться на реальных потребностях людей, а не на ведомственных процедурах. Форум станет центральной площадкой для обмена опытом и презентации передовых решений от представителей власти всех уровней.

В рамках дискуссий планируется детально проработать ряд практических мер: радикальное сокращение сроков оказания госуслуг, минимизацию бюрократической нагрузки — уменьшение числа требуемых документов и исключение дублирующих процедур, снижение необходимости личных визитов граждан в госорганы, ускоренное развитие цифровых платформ и онлайн‐сервисов, внедрение принципов человекоориентированности в повседневную работу госслужащих.

Активную роль в реализации федерального проекта играет Комитет по конкурентной политике Московской области. Его специалисты взяли курс на клиентоцентричность, где в центре внимания оказываются одновременно и граждане, и сами госслужащие. Разработанные в регионе инициативы уже вошли в федеральную базу лучших практик и получили высокую оценку на профильных мероприятиях РАНХиГС.

Форум призван стать мощным импульсом для модернизации системы госуслуг. Участники не просто обсудят актуальные вызовы, но и сформируют четкий план действий по внедрению инноваций. В результате граждане и бизнес получат более прозрачные, быстрые и удобные сервисы, а государство — репутацию надежного и чуткого партнера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.