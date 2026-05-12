Губернатор Подмосковья отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов обсудил трансформацию сферы нестационарной торговли. В этом году в регионе снесут 4,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.

«Видим запрос на трансформацию нестационарной торговли от наших жителей. Это важно в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Все, что связано с легальной занятостью, налогами, эстетическим обликом, для нас является принципиально важным», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в России был принят закон, который предполагает с 1 сентября 2026 года еще более жесткое регулирование указанной сферы.

«Никто никого не хочет ущемлять с точки зрения предпринимательства. На частной земле можно и нужно рассматривать реализацию проектов, которые будут удобны и востребованы жителями. Однако, все, что предполагает разного рода торговлю, не соответствующую современным стандартам, уклонение от уплаты налогов, действовать не может», — сказал глава региона.

В 2025 году в Подмосковье демонтировали около 4 тыс. НТО. В текущем снесут еще 4,6 тыс. С начала года убрали уже 1,2 тыс. На 2027 год запланирован демонтаж 5 тыс. объектов.

«После завершения реформы у нас останется примерно 11 тыс. объектов, большая часть — на частной земле, и всего около 1 тыс. — на государственной/муниципальной. НТО как формат торговли был придуман для тех территорий, где по разным причинам не может быть размещена стационарная торговля — удаленные, сельские территории, либо такие особые зоны, как парки, где НТО формирует комфорт для жителей. Этой логики собираемся придерживаться в дальнейшем», — отметил зампред Правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Он добавил, что количество жалоб на НТО снизилось примерно на 10%. Жители сообщают, какие еще объекты следует демонтировать.

С 2026 года в Подмосковье запрещено размещать НТО на рынках. Демонтировано уже 22 рынка с незаконными НТО. До конца года ликвидируют оставшиеся 14.

«В основном все эти объекты расположены на частной земле. Если собственники и дальше хотят на ней работать, они должны прийти к нам в Центр содействия строительству с проектами — строить капитальные строения, чтобы осуществлять цивилизованную торговлю», — подчеркнул Духин.

Он добавил, что также в регионе обновляется облик торговых объектов в капитальных строениях. Под ремонт запланированы 1,3 тыс. объектов.

