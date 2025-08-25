Московское областное УФАС России пресекло распространение СПАМ-рекламы

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по сопровождению банкротства физических лиц без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.