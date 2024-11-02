На десяти дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения

Ограждения были отремонтированы на десяти участках региональных дорог области. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В порядок были приведены объекты в Серпухове, Рузе, Пушкино, Жуковском, Подольске, Ступино, Истре, Красногорске и Ленинском округе.

К примеру, в Пушкино работы провели на Боткинской улице, в Подольске — возле поселка Кузнечики, в Серпухове — на улице Ворошилова.

Подобные объекты необходимы на тех участках дорог, где существует риск выхода людей на проезжую часть. Тросовые ограждения необходимы для того, чтобы разделять потоки автомобилей на дорогах.