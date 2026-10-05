На региональных дорогах Подмосковья модернизировали светофоры

Специалисты Мосавтодора провели работы по оптимизации и модернизации светофорных объектов на региональных дорогах, за неделю они скорректировали работу светофора в Лобне, дооборудовали светофор в Красногорске, а также установили новые объекты в Домодедове и Коломне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Лобне они скорректировали режим работы светофора на улице Горки Киовские и увеличили на 13 секунд время выезда для транспорта, движущегося со стороны автобусной остановки «Улица Чайковского, 25». В поселке городского типа Путилково под Красногорском Т-образный перекресток на пересечении Путилковского шоссе и съезда с улицы Сходненской дооборудовали дополнительным светофором для пешеходов.

В Коломне специалисты установили новый светофор с вызывным табло для пешеходов возле остановки «Сандыри-1», чтобы пешеходы получили выделенное время для перехода через улицу Октябрьской Революции. В Домодедово новый светофор появился в селе Шебанцево.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.